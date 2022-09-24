Anastasiadis Lavrov’la görüşmesini iptal konusunda 'acele ve düşünmeden hareket etti'

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, 77’nci BM Genel Kurulu çerçevesinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile planlı görüşme randevusunu son anda iptal etmesine rağmen bazı ülkelerin Dışişleri bakanlarının Lavrov’la görüştüğü, bu durumda Anastasiadis’in bu hareketinin “soru işaretleri yarattığı” bildirildi.

Haravgi Lavrov’la görüşme randevusunu iptal etmesine, Anastasiadis’in AB’nin talimatına uymasının gerekçe gösterildiğini hatırlattı. Gazete, bununla birlikte başka AB ülkelerinin Dışişleri bakanlarının Lavrov’la görüşmelerini iptal etmedikleri için bu gerekçenin “geçerli görünmediğini” yazdı.

Habere göre Rum tarafındaki siyasi analizciler Anastasiadis’ın “acele ve düşünmeden hareket ettiğini” belirterek, Rusya-KKTC hava yolu bağlantısı haberleri ortada dururken “bu hareketinin bir gaf olabileceğine ve Rum tarafının ulusal çıkarlarına zarar verebileceğine” dikkat çektiler.

Siyasi analistler ayrıca ABD’nin Rus karşıtı şartlarının kabul edilmesi nedeniyle Rum-Rus ilişkilerinin daha da kötüleşebileceğinden kaygı belirtti.

Almanya, Fransa, Macaristan ve bir İskandinav ülkesi Dışişleri bakanının Sergei Lavrov’dan randevu istediğini ve görüştüğünü yazan gazete bunu, Rusya Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Maria Zaharova’nın “son günlerde dünyanın çoğu ülkesinin başkan ve dışişleri bakanları Sayın Lavrov’la görüştü. Rusya’nın izole edilme çabası başarısızlığa uğradı” açıklamasının da teyit ettiğini yazdı.

Bu habere tepkiniz:



24/09/2022 13:19