Anastasiadis-Lute görüşmesi tamamlandı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute bu sabah görüştü.

Rum haber ajansı KİPE’nin haberine göre, Kıbrıs sorununun çözümü çabaları çerçevesinde dün akşam adaya gelen BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute bu sabah saat 09:30’da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le biraraya geldi. Habere göre, Anastasiadis-Lute görüşmesi yaklaşık bir saat 40 dakika sürerken, görüşmeye Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Kıbrıs Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis, Rum Sözcü Kiriakos Kusios ve diğer bazı yetkililer de katıldı.

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22/06/2021 12:57