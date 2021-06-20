Anastasiadis- Lute görüşmesine 2 saat rötar

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in geçtiğimiz gün geçirdiği omurgayla ilgili operasyonun ardından dün sabah taburcu olduğu haber verildi.

Rum Liderin Sağlık durumunun iyi olduğu ve programında bir değişiklik olmayacağı bildirilirken yarın BM Genel Sekreterinin Kıbrıs için atadığı özel danışmanı Jane Holl Lute’u ile yapılacak görüşmenin 09.30’da değil 11.30’da gerçekleşeceği açıklandı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios konuyla ilgili yazılı açıklamasında, Anastasiadis’in sağlık durumunun iyi olduğunu ve dün sabah 09.30 sıralarında taburcu olduğunu bildirdi.

Kusios, Anastasiadis’in tedbir amaçlı olarak geçtiğimiz akşamı hastanede geçirdiğini kaydetti.

LUTE İLE GÖRÜŞME SAAT 11.30’DA YAPILACAK

Anastasiadis’in programının normal şekilde süreceğini ve Salı günü Başkanlık Sarayı’nda BM Genel Sekreterinin Kıbrıs için atadığı özel danışmanı Jane Holl Lute’u kabul edeceğini yazan gazete, görüşmenin başlangıçta açıklandığı gibi 09.30’da değil 11.30’da gerçekleşeceğini belirtti.

EOKA ANITINI AÇACAK

Gazete, Anastasiadis’in aynı günün akşamı, bir EOKA’cı anıtının açılışına katılacağını da ekledi.

Bu habere tepkiniz:



20/06/2021 12:01