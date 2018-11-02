Anastasiadis, Malas ile görüştü

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, geçtiğimiz Şubat ayında gerçekleştirilen Rum başkanlık seçimlerinde aday olan kişilerle yaptığı görüşmeler çerçevesinde dün AKEL’in desteklediği aday Stavros Malas ile görüştü.



Anastasiadis’in, Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas ile DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un akabinde dün de Malas’la bir araya geldiğini yazan Alithia, Anastasiadis’in Malas’la, hükümet programına dahil edilebilecek seçim programı tezlerini görüştüğünü ve Kıbrıs sorunundaki gelişmeler hakkında bilgi verdirdiğini yazdı.



Gazeteye göre, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, Anastasiadis’e Kıbrıs sorunundaki gelişmelerden duyduğu endişeyi ifade ettiğini söyleyen Malas, bu endişelerin yalnızca “Türk provokasyonlarının artmasından değil”, Kıbrıs Rum toplumu içinde kafa karışıklığına sebep olan bir tartışma başlamasından kaynaklandığını söyledi.



Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis ile Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, iki toplumun Kıbrıs sorununda bir uzlaşmaya varabilecek son liderleri olduğunu düşündüğünü ifade eden Malas, gelişmelerin önümüzdeki yıllarda çok belirleyici olacağını ve Kıbrıs sorunuyla ilgili aynı olguları tartışacakları aynı şartlara sahip olmayacaklarına işaret etti.



Liderlerin cesaretle ilerlemesi gerektiğini dile getiren Malas, kendisinin şahsen bu süreci desteklemeye hazır olduğunu sözlerine ekledi.



Politis’e göre ise Malas, Anastasiadis’in gevşek federasyon ve işlevsellik konusundaki tezini açıklığa kavuşturması gerektiğini söyledi.