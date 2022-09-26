Anastasiadis MED-9 toplantısına katılacak
Anastasiadis’in, Avrupa Birliği Akdeniz Üye Devletleri Zirvesi’ne (AB MED-9) katılmak üzere 30 Eylül’de İspanya’nın Alicante kentine gideceği bildirildi.
26/09/2022
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Avrupa Birliği Akdeniz Üye Devletleri Zirvesi’ne (AB MED-9) katılmak üzere 30 Eylül’de İspanya’nın Alicante kentine gideceği bildirildi.
Alithia gazetesi, Anastasiadis’in İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'den davet aldığını ve toplantının ardından 1 Ekim’de Ada’ya döneceğini yazdı.
Haberde, zirve toplantısına Anastasiadis’in yanı sıra İspanya, Yunanistan, Fransa, İtalya, Portekiz, Malta, Hırvatistan ve Slovenya liderlerinin katılacağı kaydedildi.