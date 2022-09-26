Anastasiadis MED-9 toplantısına katılacak

Anastasiadis’in, Avrupa Birliği Akdeniz Üye Devletleri Zirvesi’ne (AB MED-9) katılmak üzere 30 Eylül’de İspanya’nın Alicante kentine gideceği bildirildi.

ads ads ads ads
26/09/2022

ads
ads
Anastasiadis MED-9 toplantısına katılacak

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Avrupa Birliği Akdeniz Üye Devletleri Zirvesi’ne (AB MED-9) katılmak üzere 30 Eylül’de İspanya’nın Alicante kentine gideceği bildirildi.

Alithia gazetesi, Anastasiadis’in İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'den davet aldığını ve toplantının ardından 1 Ekim’de Ada’ya döneceğini yazdı.

Haberde, zirve toplantısına Anastasiadis’in yanı sıra İspanya, Yunanistan, Fransa, İtalya, Portekiz, Malta, Hırvatistan ve Slovenya liderlerinin katılacağı kaydedildi.

26/09/2022 11:09
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Anastasiadis, MED-9, toplantı, alicente,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.