Anastasiadis, Merkel ile telefonda görüştü

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14/10/2021

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Anastasiadis, Merkel ile telefonda görüştü

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile dün telefonda görüştüğü bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Anastasiadis’in Merkel’den Kıbrıs sorunu müzakerelerinin uzlaşılmış çerçevede yeniden başlaması ve Türkiye’nin tüm “yasadışı eylemlerinin” sona ermesi yönünde baskı yapmasını istediğini yazdı.

Gazete, Anastasiadis’in Merkel’i, BM temsilcisinin atanmasındaki gecikme ve “Maraş ile Kıbrıs’ın deniz bölgesi içerisindeki Türk tahrikleri” de dahil Kıbrıs sorunundaki son gelişmelere dair bilgilendirdiğini kaydetti.

Haberde, Anastasiadis’in Merkel ile aralarındaki gerek siyasi, gerekse şahsi düzeydeki ezeli, yakın ve samimi dostluğun da altını çizdiği belirtildi.

14/10/2021 11:44
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