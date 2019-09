Anastasiadis, Miçotakis ile Telefonda Görüştü

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in, Yunanistan Başbakanı’nın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la gerçekleştireceği görüşmenin akabinde, “yeniden koordinasyon olması için”, BM Genel Kurulu çalışmaları çerçevesinde New York’ta bir görüşme yapacakları haber verildi.

Fileleftheros gazetesine göre, Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromu konu hakkında yaptığı yazılı açıklamada, Anastasiadis’in dün Miçotakis’le bir telefon görüşmesi yaptığını açıkladı.

Telefon görüşmesinde, Kıbrıs sorunu ve enerji meseleleriyle ilgili gelişmeler, aynı zamanda bölgedeki ileri sürülen Türk faaliyetleriyle ilgili karşılıklı bir bilgilendirme gerçekleştiğini yazan gazete, Prodromu’nun, Anastasiadis ile Miçotakis’in fikir alışverişinde bulunduklarını, aynı zamanda New York’ta yapacakları görüşmeler konusunda istişareler yapıldığını söylediğini ekledi.

Alithia gazetesi de “Miçotakis-Erdoğan Görüşmesi Kritik” başlıklı haberinde, Kıbrıs sorunundaki gelişmelerin New York’a taşınmakta olduğunu yazdı.

BM Genel Kurulu çalışmaları çerçevesinde yapılacak Erdoğan-Miçotakis görüşmesinin, 24 veya 25 Eylül’de gerçekleşmesinin beklendiğini kaydeden gazete, bir diğer ifadeyle bunun Anastasiadis’in 27 Eylül’de BM Genel Sekreteriyle yapacağı görüşmenin öncesinde gerçekleşeceğini belirtti.

Haberde, “iki garantör gücün liderlerinin konuşacakları veya hem fikir olacakları şeylerin, Kıbrıs sorunundaki daha sonraki gelişmeler, özellikle de referans şartlarında bir anlaşmaya varılmasına ilişkin çabalar açısından belirleyici olarak değerlendirildiği” de belirtildi.

Gazeteye göre Erdoğan ile Miçotakis arasında yapılacak olan görüşmeyi “kritik” olarak nitelendiren Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromu ise, gerek bu görüşme, gerek de Anastasiadis ile garantör güçlerin iki liderinin New York’ta ayrı ayrı yapacakları görüşmelerin ardından “Hem Guterres’in hem de Lute’un inisiyatifinin devamının (neticesinin) ne olacağını belki de daha iyi bileceklerini” sözlerine ekledi.

