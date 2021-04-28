Anastasiadis: Müzakereler başlarsa ademi merkezci federasyon fikri tartışılabilir

Rum Lider Nikos Anastasiadis, müzakerelere başlanması durumunda ademi merkezci federasyon fikrinin de tartışılabileceğini kaydetti.

Rum Lider Nikos Anastasiadis, bugün Cenevre’de gayrı resmi konferansa katılanlara yaptığı 13 sayfalık konuşmasında, müzakerelere başlanması durumunda âdemi merkezci federasyon fikrinin de tartışılabileceğini söyledi.

Kıbrıs Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Anastasiadis müzakerelerde başarılan görüş birliklerine ve var olmaya devam eden açık konulara da değindi. Açık konuların; değişimli başkanlık ve Kıbrıs Rum tarafının, Bakanlar Kurulu da dâhil, federal devlette tüm düzeylerde olumlu bir oy konusundaki ısrarı olduğunu açıkladı. Kıbrıs Türk toplumunu herhangi bir şekilde etkileyecek herhangi bir konuda böyle bir düzeni reddetmediğini vurguladı.

Anastasiadis, Kıbrıs Türk tarafının taleplerini tatmin edecek görüş birliklerine ve örneğin, her hangi bir ülkeyle birleşme, bölünme, siyasi eşitliğe sahip iki bileşen devlet gibi diğer tarafın endişelerini giderecek koşullara detaylı bir şekilde değinerek ortaya çıkacak sorunların başarılan görüş birlikleriyle aşılabileceğine vurgu yaptı.

Anastasiadis, her iki toplum için ek güvencelerden de söz ederek, bunların, hem BM Güvenlik Konseyinde hem de AB’de çözümün geçerli kılınmasıyla, acil ihtiyaç konseyi kurulmasıyla, çok uluslu polis gücü ve dostluk anlaşmasıyla sağlanabileceğini belirtti. Anastasiadis, statükonun devam etmesinin kimsenin ve kesinlikle iki toplumun yararına olmadığını söyledi.

Öte yandan Anastasiadis, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesindeki tek taraflı eylemlerine ve 2017’de Cenevre’de masaya yatırılan toprak uygulamaları haritasına rağmen kapalı Maraş kentindeki eylemlere de değindi.

Crans Montana’da 5-6 Temmuz’da açıklanan BM Genel Sekreteri Çerçevesindeki altı nokta ile ilgili önerilerin hala geçerli olduğunu dile getiren Anastasiadis, her altı noktanın da ayrı ayrı olarak değil bir bütün olarak tartışılması gerektiğini vurguladı.

Anastasiadis müzakerelerin mevcut görüş birliklerine dayalı olarak başlamasını destekleyerek kalıcı bir çözümün BM parametrelerine ve Güvenlik Konseyi kararlarına dayalı olması gerektiğine dikkat çekti ve Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerine katılma taahhüdünü yineledi.

Anastasiadis Kıbrıs Rum tarafının suçlamalarda bulunmakla ilgilenmediğini, konunun özüyle ilgilendiğini belirtti.

Bulunacak çözümün, barış içinde birlikte olmak ve işbirliği koşulları yaratılması aracılığıyla ve tüm vatandaşların insan hakları ve özgürlüklerine saygıyla, her iki toplumun da endişelerini yatıştırmasına yardımcı olması gerektiğini vurguladı.

Zirve Anlaşmalarının Kıbrıs Rum tarafı için tarihi bir taviz verme olduğunu, çözümün Kıbrıs Cumhuriyeti’nin içyapısının siyasi eşitliğe dayalı iki toplumlu, iki bölgeli bir federasyon olarak değişmesiyle geleceğine dikkat çekti.

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28/04/2021 23:20