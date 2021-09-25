Anastasiadis New York’ta Lavrov ile Görüştü

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastaiadis, 76’ncı BM Genel Kurulu çerçevesinde dün Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile görüştü.

Alithia’nın, Rum Başkanlık Sarayı’ndan yapılan açıklamaya dayandırdığı habere göre Lavrov, New York’ta gerçekleşen görüşmede, Moskova’nın Kıbrıs sorununa BM ve Güvenlik Konseyi kararlarına mutlak uygun bir çözüm bulunması tezine bağlılığını yineledi.

Anastasiadis ise Lavrov ile görüşmesini “ilgi çekici” diye niteledi ve görüşmede Lavrov’a “son gelişmeleri” anlatma ve Rusya’nın, kapalı Maraş’taki açılım sonrasında BM Güvenlik Konseyi’nde sergilediği tutum için “teşekkür etme fırsatı bulduğunu” söyledi.

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25/09/2021 13:58