Anastasiadis, Nikos Hristodulidis’ten adaylık niyetini netleştirmesini istiyor

Güney Kıbrıs’ta 2023’te yapılacak başkanlık seçimi ile ilgili erken başlayan seçim edebiyatının Anastasiadis hükümeti cephesinde kaynama yarattığı, parti içerisinde bölünmelerden kaygılanan Rum Başkanlık Sarayı ile DİSİ’nin, konuyu önümüzdeki günlerde netleştirmek istediği bildirildi.

Fileleftheros’un “Hristodulidis’i Bekliyorlar… Başkan, Başkanlık Seçimlerine Dair Niyetini Netleştirmesini ve Muhtemel Adaylığı Konusundaki Kararını İstiyor” başlıklı manşet haberine göre görüş belirtmemiş olmasına rağmen son dönemde Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in aday olmak istediğine dair çeşitli haber ve bilgiler basına yansıdı. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve DİSİ Hristodulidis’in seçimlerle ilgili kararını netleştirmesini bekliyor.

Haberde yakın çevresinden edinilen bilgilere dayanılarak Anastasiadis’in, niyetini netleştirmesi için konuyu Hristodulidis’e iki kez çıtlatarak niyetini netleştirmesini istediği kaydedildi. Anastasiadis’in, aday olmak isteyen herkesin, DİSİ’nin kuruluş prosedürlerine uygun hareket etmesi şartıyla, adaylık kararı alabileceği net pozisyonuna sahip olduğu belirtildi.

KASULİDİS’İN ADAYLIĞINDA UYGULANAN YÖNTEM…

Gazete Anastasiadis’in, herhangi bir adayın, parti prosedürlerini bypass ederek partide bölünme yaratmasına müsaade etmek niyetinde olmadığını yazdı, özetle şunları ekledi:

“Aynı kaynaklar Anastasiadis’in duruşu hakkında şunlara işaret etti: Parti başkanı ilk söz sahibidir, gerek toplum içerisinden kişilerle gerek diğer siyasi partilerle işbirliği için temas ve çalışma yapabilir, adaylığın gerekli gücü sağlayamayacağına kanaat getirmesi halinde 2007’de uygulanan yöntemi izleyebilir. O dönem Yoannis Kasulidis, DİSİ Başkanı Nikos Anastasiadis ile istişare ettikten sonra 2008 seçiminde adaylığını ilan etmişti.”

Hükümet cephesindeki kaygan zeminin muhalefetin başkanlık seçimine yönelik hareketlerini de etkiliyor göründüğüne dikkat çeken gazete Hristodulidis’in vereceği kararın muhalefetin seçim senaryolarını etkilenmekte olduğuna işaret etti.

Gazete, haberinin “Ortak Aday Olarak Nikolas İsmi Yeniden Gündeme Geliyor… Stefanos, Averof ve Terazinin Kefesini DİKO’dan Yana Ağırlaştıracak Senaryolar” başlığıyla ayırdığı bölümünde ise AKEL’de henüz bir hareketlenme olmadığına açıklamasına rağmen DİKO’da, bir sonraki hükümet olmak için çeşitli senaryolar üzerinde durulduğuna dikkat çekti.

Habere göre AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu Londra’da yaşayan Rumlara konuşurken DİSİ Başkanı Averof Neofitu’yu 2023 seçimi için şimdiden koşturmaya başlamakla suçladı ve kendisinin seçimle ilgilenmediğini söyledi. AKEL’in, içeriği ve program yakınlaşmaları olması halinde seçime dönük muhtemel seçim işbirliklerini görüşeceğini de belirtti.

AKEL’den yapılan açıklamada, partinin destekleyeceği adayın kazanma perspektifi olması şartı getirildiğine işaret eden gazete bu bağlamda DİKO tarafından ileri götürülen, DİSİ’nin önüne geçebilecek aday olarak parti başkanı Nikolas Papadopulos’un desteklenmesi senaryosunun zemin kazandığına dikkat çekti.

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20/11/2021 13:08