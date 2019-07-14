Anastasiadis önerileri daha okumadı bile

Rum Lider Anastasiadis’e hidrokarbonlar konusunda ortak komite kurulması önerisini Limasol’daki evine götüren BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs İyi Niyet Misyonu’nda koordinatörlük görevi yapan Sergiy Illarionov’u kabul etmedi.

Anastasiadis BM yetkilisine bu sabah için randevu vererek geri gönderdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı’dan dün kendisine elden bir mesaj götüreceği bilgisini Rum lidere önceden veren BM Temsilcisi, önerileri vermek için Anastasiadis’in evine gittiğinde bu sabah gelmesi istendi.

Dün kendisine Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından önemli bir mesaj iletileceği bilgisi BM tarafından önceden bildirilen Rum liderin BM Temsilcisini kabul etmemesinin herhangi bir sağlık sorunundan mı yoksa başka bir nedenden mi kaynaklandığı henüz bilinmiyor. Rum liderliğinin Doğu Akdeniz’deki tek taraflı adımlarının tırmandırdığı gerginliği ortadan kaldırmaya yönelik bir hamleyi beklemeye alması dikkatleri çekti.

Cumhurbaşkanı Akıncı öneriyi, Rum liderin ardından, bilgi edinilmesi için BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker ile AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’ye de gönderdi açıklanmıştı.