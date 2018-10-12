Anastasiadis: Önerim Guterres çerçevesinin yerine geçmez

Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, federal hükümette daha az güç içeren önerisinin, BM Genel Sekreteri Guterres’in çerçevesinin yerine geçmediğini ifade ettiği belirtildi.

Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Alithia gazetesi, “Merkezi olmayan federasyon ile herhangi bir geri adım atılmayacak” başlığını kullandı.

Gazete, Rum Lider Nikos Anastasiadis’in merkezi olmayan federasyon ile Kıbrıs sorunu konusunda hiçbir geri adımın atılmayacağını

açıkladığını yazdı.

Habere göre Anastasiadis’in Kıbrıs sorunu konusunda iki farklı boyutun olduğunu ve federal hükümette daha az güç içeren önerisinin, BM Genel Sekreteri Guterres’in çerçevesinin yerine geçmediğini ifade ettiği belirtildi.