Anastasiadis: Önümüzdeki yıl sondaj çalışmaları olmayacak

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, önümüzdeki yıl sondaj çalışmaları olmayacağını ancak Exxonmobil ile Qatar Petroleum şirketlerinin ruhsat aldığı 5’inci parselde araştırma çalışmaları yapılmasının kesin olduğunu söyledi

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24/12/2021

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Anastasiadis: Önümüzdeki yıl sondaj çalışmaları olmayacak

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki araştırma programlarının kesintisiz devam ettiğini söyledi.

Fileleftheros gazetesi, Anastasiadis’in dün “Glafkos” hedefindeki sondajın başlaması ve Türkiye’nin tepki göstereceğine dair uyarıda bulunduğu ikinci bir sondaj programı olup olmayacağıyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, araştırma programlarının kesintisiz devam ettiğini açıkladığını yazdı.

Gazete, Anastasiadis’in önümüzdeki yıl sondaj çalışmaları olmayacağını ancak Exxonmobil ile Qatar Petroleum şirketlerinin ruhsat aldığı 5’inci parselde araştırma çalışmaları yapılmasının kesin olduğunu söylediğini kaydetti.

 

24/12/2021 12:35
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TAGS: Anastasiadis, sondaj, çalışmaları
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