Anastasiadis Operasyon Geçirecek

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bugün özel bir hastane olan American Medical Center’de operasyon geçireceği belirtildi.

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18/06/2021

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Anastasiadis Operasyon Geçirecek

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bugün özel bir hastane olan American Medical Center’de operasyon geçireceği belirtildi.

Alithia gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e bugün kifoplasti (omurganın travmaya bağlı ve patolojik kırıklarını tedavi etmek için kullanılan bir yöntem) operasyonu yapılacağını yazdı.

Operasyonun kısa sürmesinin hesaplandığını belirten gazete Anastasiadis’in müdahalenin ardından bu akşam ya da en geç yarın taburcu olmasının da beklendiğini yazdı.

18/06/2021 11:36
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TAGS: Anastasiadis
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