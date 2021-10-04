Anastasiadis ortaya atılan iddiaları yalanladı

Dünya liderleri, siyasetçiler ve milyarderlerin gizli servetleri ve anlaşmalarını ortaya çıkaran Pandora Belgeleri'nde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’ de adı geçiyor.

Belgelerde, Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis'in kurduğu bir hukuk şirketinin, bir dizi off-shore şirketin gerçek sahibi olan, yolsuzlukla suçlanan bir Rus politikacıyı gizlemek için sahte sahipler sağladığı ifade ediliyor. Şirket ise bu suçlamayı reddediyor. Anastasiadis ise ortaya atılan iddiaları yalanladı.

Nikos Anastasiadis ve ortak olan iki kızının adının geçtiği Güney Kıbrıs’ta hukuk firması olan Nicos Chr. Anastasiades and Partners, Pandora Belgelerinde zengin Ruslar için önemli bir Off-Shore aracı olarak görünüyor.

Kayıtlar, 2015 yılında Panama hukuk firması Alcogal’daki bir uyum yöneticisinin, Kıbrıslı hukuk firması, çalışanlarını Rus milyarder ve eski senatör Leonid Lebedev’in dört şirketinin tüzel kişiliklerinin sahipleri olarak göstererek, Lebedev’in dört şirketin sahipliğini gizlemesine yardım ettiğini tespit ettiğini gösteriyor.

Hollywood bağlantıları olan bir petrol kralı ve film yapımcısı olan Lebedev, yetkililerin kendisini bir enerji şirketinden 220 milyon doları zimmetine geçirmekle suçlamasının ardından Rusya’dan kaçtı. Lebedev yorum taleplerine yanıt vermedi. Rusya davasının durumu belirsiz.

Kıbrıslı hukuk firması ayrıca, ABD’nin Rus çelik patronu Alexander Abramov’u Başkan Putin’e yakın yaptırım uygulanan oligarklar listesine eklemesinden bir gün sonra Abramov için referans mektupları hazırladı. Abramov, yorum taleplerine yanıt vermedi.

Hukuk firmasının genel müdürü Theophanis Philippou, BBC’ye, yetkilileri hiçbir zaman yanlış yönlendirmediğini veya bir şirket sahibinin kimliğini gizlemediğini söyledi. Avukat-müvekkil gizliliğini gerekçe göstererek müvekkiller hakkında yorum yapmayı reddetti.

Guardian gazetesine göre, Rus oligark Leonid Lebedev'in “Nikos Anastasiadis” hukuk firmasının yardımıyla dört offshore şirketinin mülkiyet yapısını gizlediğine dair gizli bir rapor var. Gazete, Alcogal şirketinden, “Nikos Anastasiadis” hukuk firmasının dört şirketin sahibi olarak ofis çalışanlarını, asıl sahibinin ise Leonid Lebedev olduğunu iddia eden bir şikayet aldı. Yanıltıcı bilgilerin 8 Haziran 2015'te İngiliz Virgin Adaları yetkililerine sunulduğu görülüyor.

Leonid Lebedev, inkar ettiği vergi kaçakçılığı nedeniyle 2015 yılında Rusya'dan ayrıldı. O zamandan beri Hollywood'da film yapımcısı olarak çalışıyor.

Guardian ve BBC'ye yaptığı açıklamada yanıltıcı bilgi aktarımını olarak reddetti. 1997'den bu yana ofis işlerinde işlem yapmadığına ve aynı zamanda Nikos Anastasiadis'in 2013'te cumhurbaşkanı seçildiğinde hisselerini devrettiğine dikkat çekti.

Hukuk bürosu, yasal gizliliği gerekçe göstererek, çalışanları gerçek malikin vekili olarak hareket ettiğinden şirketin gerçek sahibini açıklamayı reddetti.

Başkan Anastasiadis, Guardian'a yaptığı açıklamada, konu hakkında habersiz olduğunu ve eski hukuk firması hakkındaki şikayetlere yanıt veremeyeceğini söylerken, Lebedev ile yakın bir ilişkisi olduğunu ve hatta özel uçağını 2013 yılında François Hollande ile tanıştığı Fransa gezisi için kullandığını itiraf etti.

The Guardian, Nikos Anastasiadis ve hukuk firmasının geçmişte Lebedev ile özel bir ilişkisi olduğunu unutmuyor.

2011 yılında “Altın Pasaport” programı kapsamında Lebedev'in Kıbrıs vatandaşı olarak vatandaşlığa alınması süreci yürütüldü Vatandaşlığa geçiş, eski Cumhurbaşkanı Dimitris Hristofiyas'ın kabinesi tarafından onaylandı. Dört şirketin verileri Pandora Belgeleri'ndeki sızıntıdan geliyor.

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04/10/2021 11:33