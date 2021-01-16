Anastasiadis Parashos’a Destek Belirten ESK’e Mektupla Yanıt Verdi

Kathimerini gazetesinin genel yayın yönetmeni olarak görev yaparken Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, “Altın Pasaportlar” ve iki devletli çözüm konularında kendisine söylediğini iddia ettiği sözlere makalesinde yer veren ve gazete sahiplerinin girişimleri sonrasında dün görevinden istifa eden Andreas Parashos’a destek belirten bir açıklamada bulunan Rum Gazeteciler Birliğine (ESK), Anastasiadis’in dün bir mektupla yanıt verdiği haber verildi.

Fileleftheros ve diğer gazetelerde yer alan habere göre Anastasiadis, Rum Gazeteciler Birliği (ESK) Başkanı Yorgos Frankos’a gönderdiği mektubunda, ESK’in yayımladığı “siyasi niteliğe sahip açıklamadan” duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Mektubunda, ESK’in, “gazetecilik işlevinin etik kurallarının ruhunu ve çizgisini görmezden gelerek, ne yazık ki siyasi nitelikli bir açıklama yaptığını” dile getiren Anastasiadis, ESK’in açıklamasına atıfta bulunarak “yalan haberleri yaymanın veya çarpıtılmış söylentilerin kamuoyunun bilgisine, araştırmadan ve kanıtlanmadan sunulmasının, ne zamandan bu yana görüş çoğulculuğu veya topluluğa hitap etme etiğinin bir parçası olduğu” sorusunu da sordu.

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16/01/2021 14:03