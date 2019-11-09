Anastasiadis Paris’e Gidiyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Fransa Cumhurbaşkanlığı’nın düzenlediği “Paris Barış Forumu”na katılmak amacıyla Pazartesi günü Paris’e gideceği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya dayanarak, Anastasiadis’in 11 Kasım gecesi, Fransa Cumhurbaşkanı Emannuel Macron’un, foruma katılacak olan hükümet ve devlet başkaları onuruna vereceği yemeğe de katılacağını yazdı.

Habere göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, 12 Kasım sabahı Forum çalışmalarına katılacak ve aynı gece Ada’ya dönecek.

Paris ziyaretinde Anastasiadis’e, Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu eşlik edecek.

09/11/2019 11:07