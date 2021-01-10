Anastasiadis: Pasaportlara keşke hiç karışmasaydım

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis Politis gazetesine geniş ölçekli bir röportaj verdi. Gazetenin bugünkü sayısında kamuoyunda “altın pasaport” olarak da bilinen yatırım karşılığı vatandaşlık uygulaması ve eski avukatlık bürosu aracılığıyla şahsının ve ailesinin yolsuzluğa karışmakla suçlanması konusu işlendi.

Gazete söyleşinin Kıbrıs sorunu, hidrokarbonlar ve savunma olanaklarının konu alındığı ikinci kısmını ise yarınki sayısında yayınlayacak.

“Pasaportlara Keşke Hiç ‘Karışmasaydım’” başlığıyla manşetten verilen bugünkü bölümde Anastasiadis, muhalefetin, iktidarı süresi içerisinde Güney Kıbrıs’ta yolsuzluğun patladığı suçlamalarını reddetmekle birlikte yatırım karşılığı vatandaşlık uygulamasında ihlal ve yasadışılıklar olduğunu itiraf etti.

Eski avukatlık bürosunun ilgili kurumlarca araştırıldığını ve hakkında olumsuz herhangi bir şey bulunmadığını belirten Anastasiadis şahsının ve ailesinin hedef alınacağını bilse, onları zor durumda bırakmaktan kaçacağını da sözlerine ekledi.

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10/01/2021 14:32