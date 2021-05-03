Anastasiadis, Paskalya konuşmasında Türk tarafını eleştirdi

GKRY Lideri Nicos Anastasiades, dün akşam televizyonda yayınlanan konuşmasında, salgının gölgesinde kalan son Paskalya olmasını umduğunu söyledi.

Rum haber kaynaklarına göre Nicos Anastasiades, gayrı resmi Cenevre görüşmelerine değinerek, “Türkiye ve Kıbrıs Türk liderliği yeni bir 'tarihi' performans kaydetti" dedi

Anastasiades,"BM Şartı'na ve BM kararlarına aykırı olarak, AB'ye meydan okuyarak, BM Genel Sekreterinden, Türkiye'nin astının egemenliğinin tanınmasını talep ederek kendi yasadışı eylemlerine ortak olmasını istediler" ifadelerini kullandı.

Anastasiades, bu iddianın sadece uluslararası hukuka ve BM Genel Sekreterinin yetkisine aykırı olmadığını, aynı zamanda hem Kıbrıslı Rumların hem de Kıbrıslı Türklerin isteklerine aykırı olduğunu söyledi.

Anastasiades, yeni müzakereler için ortak bir zemin bulmak için geçen hafta üç günden fazla başarısız olan Cenevre toplantısında Türk tarafının taleplerine nasıl karşı çıktığını anlatarak, “Konferansın sonunda krizin başarılı bir şekilde yönetilmesinden duyduğum memnuniyeti dile getirdim ve keşke toplantının sonuçlarından duyduğum memnuniyeti de ifade edebilseydim. Maalesef Türkiye'nin önderliğindeki Kıbrıs Türk liderliği buna izin vermedi ”dedi.

Her yönden Kıbrıs Rum tarafının dürüst bir uzlaşma istediği kadar, Türkiye'nin eylemlerini meşrulaştırmak için herhangi bir öneriyi veya girişimleri reddetmeye kararlı olduğunu anlatan Anastasiades, “Barışçıl bir seçenek peşinde koşmak için Kıbrıs, tüm Avrupa ve uluslararası araçlardan yararlanacak ve her dost ülkeyi seferber edecektir” diye konuştu

Türkiye'nin yeni sorunları hakkında AB liderlerine brifing vereceğini söyleyen Anastasiades, "Önümüzdeki haftalarda, Güvenlik Konseyi kararlarına ve BM Genel Sekreteri'nin görev tanımlarına saygı duyma ve uygulama ihtiyacına ilişkin uluslararası bir kampanya başlatacağız" dedi.

Anastasiades, Kıbrıslı Türklere hitaben yaptığı konuşmada, statükonun her iki toplum için de kabul edilemez olduğunu söyledi. "Sonuç olarak, Avrupalı ​​vatandaşlar olarak barış, güvenlik ve refahın yararlarından yararlanabileceğimiz bir çözüme yol açmaz. Bu nedenle, tüm saygımla, ikimizin de sevdiğimiz vatanımız Kıbrıs için savaşmak üzere sizleri birleşmeye çağırıyorum"ifadelerini kullandı.

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03/05/2021 09:16