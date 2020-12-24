Anastasiadis Pazartesi Günü Canlı Yayında Aşı Olacak

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in önümüzdeki pazartesi günü sabah saat 10.00’da canlı yayında korona virüs aşısı olacağı haber verildi.

Anastasiadis’in pazartesi günü sabahı Pfizer/BionTech’in korona virüse karşı geliştirdiği aşıyı olacağını yazan Haravgi ve diğer gazeteler, Latsion Sağlık Merkezindeki aşı sürecinin televizyondan canlı olarak yayınlanacağını kaydetti.

Rum Başkanlık Sarayından yapılan açıklamada, Anastasiadis’in hareketinin halkın aşı yaptırması konusunda cesaretlendirilmesi için sembolik olduğu ve Anastasiadis’in aşı yaptırmasının ardından açıklamalarda bulunacağı ifade edildi.

İLK AŞILAR CUMARTESİ GELİYOR

Öte yandan Fileleftheros gazetesi ise “Küçük Miktarlar, Küçük Beklentiler” başlığıyla yayımladığı haberinde, Avrupa Birliğinin Kıbrıs’la birlikte önümüzdeki cumartesi gününden itibaren korona virüs aşısı silahıyla pandemi savaşına gireceğini, fakat arzu edilen sonuca ulaşılma hızıyla ilgili beklentilerin şimdilik küçük olduğunu yazdı.

Tüm AB üye devletlerinin 26 Aralık Cumartesi günü teslim alacağı ilk aşı partisinin sembolik olacağını ve bunun 9 bin doz aşıyı (4 bin 500 aşı) kapsayacağını yazan gazete, önümüzdeki ocak ayı boyunca da aşıların Güney Kıbrıs’a azar azar teslim edileceğini ve bir sonraki aşı partisinin ise adaya önümüzdeki haftanın başında gelmesinin beklendiğini belirtti.

Bir sonraki partinin de az bir miktar olacağını ve bunun 6 bin 500 doz (3.200 aşı) olmasının beklendiğini kaydeden gazete, sürecin haftalık düzeyde devam edeceğini ve Güney Kıbrıs’ın, üretici şirket ile AB tarafından zaman takvimlerinin değiştirilmemesi dışında, 2021 yılının ilk çeyreğinin sonuna kadar yaklaşık 50 bin kişinin aşılanacağının hesapladığını belirtti.

Bu sayının neredeyse 75 yaş üzeri kişileri kapsadığını yazan gazete, cumartesi günü Güney Kıbrıs’a gelecek olan aşıları Rum AB Komiseri Stella Kiriakidu ile Sağlık Bakanı Konstantinos İoannu’nun teslim alacağını ifade etti.

İlk aşıların huzurevlerinde kalan kişilere ve “Mağusa” bölgesindeki referans hastanesindeki sağlık çalışanlarına yapılacağını kaydeden gazete, büyük miktarda aşı gelişinin 2021 yılının ikinci çeyreğinin başında başlamasının beklendiğini ifade etti.

Gazete ilk aşılanacak olan kişilerin huzurevlerinde kalan kişiler ile burada çalışanlar, sağlık çalışanları, 75-80 yaş üzerindeki kişiler ile birinci düzeydeki sağlık merkezleri, cezaevleri ile göçmen ve mültecilerin misafir edildiği merkezler gibi kapalı alanlarda kalan kişiler, en son ise yaş gruplarına göre genel nüfus olduğunu belirtti.

Hastalık açısından yüksek riske sahip kişilere de öncelik tanınacağını yazan gazete, ilgili mevzuat uyarınca aşı olmanın zorunlu olmadığını ekledi.

KIBRISLI TÜRKLERE VERİLECEK AŞI MİKTARI KONUSU

Öte yandan Haravgi gazetesi ise “Kıbrıslı Türkler ilk Aşılardan Almayacak” başlığıyla yayımladığı haberinde, Rum Yönetimi tarafından Kıbrıslı Türklere korona virüs aşısı verilmesi süreciyle ilgili olarak, birkaç gün içerisinde nihai bir bilgilendirme yapılmasının beklendiğini yazdı.

Rum hükümetinin, sağlıkla ilgili iki toplumlu teknik komite aracılığıyla Kıbrıslı Türk makamlarıyla temas içerisinde olduğunu yazan gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in diplomatik büro üyesi Pandelis Pandelidis’in, Rum Yönetimi’nin geçtiğimiz ağustos ayından bu yana, iki toplumlu komite aracılığıyla Kıbrıs Türk toplumuna aşı vermeye hazır olduğunu açıkladığını anımsattı.

Geçtiğimiz hafta aşı ihtiyacı sayısı ile KKTC’nin aşılama planının detaylarının istendiğini dile getiren Pandelidis, geçtiğimiz salı günü ise iki toplumdan epidemiyoloji gruplarından üyelerin de katılımıyla, iki toplumlu sağlık teknik komitesi eş başkanlarının temasa geçtiklerini ifade etti.

Kıbrıslı Türklerin ihtiyacının yaklaşık olarak 200 bin civarında aşı olduğunun söylendiğini de kaydeden gazete, toplantıda aşılama planıyla ilgili bir taslak sunulduğunu da belirtti.

Kıbrıslı Türklere bahse konu aşıların özellikleri konusunda izahat ve tavsiyelerde bulunduklarını da dile getiren Pandelidis, Pfizer şirketinin uzman teknisyeninin, hazır oldukları zaman daha fazla yardımda bulunmak için Kıbrıslı Türklerin hizmetinde olduğunu belirttiklerini de iletti.

Gazete önümüzdeki günlerde, nihai bir düzenleme yapılması için iki toplum arasında yeniden telekonferans görüşmeleri yapılacağını da kaydetti.

Cumartesi günü Güney Kıbrıs’a ulaşacak olan ilk aşı partisinden Kıbrıslı Türklere de verilip verilmeyeceği konusundaki bir soruya karşılık ise Pandelidis, ilk partinin çok küçük bir miktarda aşı dozuyla alakalı olduğunu, fakat her şeye rağmen kronik hastalara az bir miktar verilmesi niyeti bulunduğunu ifade etti.

Ancak Kıbrıslı Türklerin planının hazır olmamasının bazı zorluklar meydana getirdiğini öne süren Pandelidis, aşıların KKTC’ye nakli gibi çözüme kavuşturulması gereken bazı teknik detaylar bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Konu hakkında Alithia ve Politis gazetelerinde yer alan haberlerde ise, Kıbrıslı Türklerin KKTC’deki ihtiyaçların karşılanması için Rum Yönetiminden 200 bin aşı istedikleri ifade edildi.

Bu rakamın, Kıbrıslı Türklere yönelik aşıların verilebilmesi için Rum kesimi tarafından talep edilen bilgilerin ardından verildiğini kaydeden gazeteler, Rum Yönetiminin Kıbrıslı Türkleri, yaz aylarında Avrupa Komisyonu aracılığıyla yaptığı bir milyon 200 bin aşı siparişine dahil ettiğini eklediler.

RAKAMLAR

Öte yandan Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 3 kişinin daha korona virüsten hayatını kaybettiğini ve 477 yeni vaka tespit edildiğini yazan Haravgi gazetesi, korona virüsten ölenlerin sayısının 104, toplam vaka sayısının ise 18 bin 883’e yükseldiğini ifade etti.

Hızlı testler sonucunda 233 de pozitif vaka tespit edildiğini yazan gazete, 146 kişinin ise korona virüs tedavisi görmekte olduğunu ve bunların içerisinden 34 kişinin durumunun ciddi olduğunu ekledi.

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24/12/2020 11:54