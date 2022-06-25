Anastasiadis Pazartesi sabahı Stewart'la görüşecek

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Pazartesi günü sabahı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’la görüşeceği, Salı günü ise AB-NATO toplantısına katılmak için Madrid’e gideceği haber verildi.

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın, New York’a gidişi öncesinde Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le ayrı ayrı görüşeceğini yazan Fileleftheros ve diğer gazeteler, Kıbrıs’taki BM Barış Gücünün (UNFICYP) görev süresinin uzatılmasına ilişkin kararın onaylanması prosedürünün, Temmuz ayı sonunda BM Güvenlik Konseyinde gerçekleştirileceğini belirtti.

Kıbrıs Rum Haber Ajansı KİPE’nin elde ettiği bilgilere göre, Anastasidis-Stewart görüşmesinin Pazartesi sabahı (11.30) Başkanlık Sarayında yapılacağını, Stewart’ın aynı gün akşamüzeri ise Cumhurbaşkanlığında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la bir araya geleceğini kaydeden gazete, görüşmelerin Cumhurbaşkanı Tatar’ın 20 Haziran tarihinde Anastasiadis’e gönderdiği “yanıt mektubunun gölgesinde gerçekleşeceğini” ileri sürdü.

Öte yandan gazete, Rum hükümet kaynaklarına dayanarak, Salı günü Madrid’de gerçekleşecek olan AB-NATO toplantısı çerçevesinde bazı görüşmeler yapılmasının beklendiğini ve Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in gerek ABD Başkanı Joe Biden, gerek de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la aynı yerde bulunacağını ekledi.

Alithia gazetesi ise konuyla ilgili haberinde, Stewart’ın liderle “neredeyse sıfır beklentiyle görüşeceğini” yazdı.

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25/06/2022 13:12