Anastasiadis, Perşembe günü Dendias'la görüşecek

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, önümüzdeki Perşembe günü Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’la görüşeceği haber verildi.

Görüşmenin saat 11.00’de Başkanlık Sarayı'nda gerçekleşeceğini duyuran Güney Kıbrıs'taki haber kaynakları, görüşmenin merkezinde Lefkoşa Rum kesimi ile Atina’nın ileri sürülen “Türk provokasyonlarıyla başa çıkmak için atacağı bir sonraki adımların bulunacağını” kaydetti.

Görüşmenin, iki ülke hükümetlerinin yakın iş birliği ve koordinasyonu çerçevesinde gerçekleşeceği belirtilirken, Anastasiadis’in basın bürosu müdürü Andreas İosif ise açıklamasında, geçtiğimiz Salı günü koronavirüs testi pozitif çıkan Anastasiadis’in, önümüzdeki Salı günü görevinin başına döneceğini ifade etti.

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23/07/2022 15:54