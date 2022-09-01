Anastasiadis RMMO’nun yeni komutan yardımcısının yemin töreninde konuştu

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, ülke olarak Rum Milli Muhafız Ordusunun (RMMO) saldırı düzeninde olmasını istemediklerini, bununla birlikte ülkenin mümkün olan maksimum caydırıcılık kapasitesinin sürekli iyileştirilmesi ve sağlanmasının başlıca arzuları olduğunu söyledi.

Haravgi ve diğer gazetelerde yer alan habere göre, Rum Milli Muhafız Ordusunun (RMMO) yeni Komutan Yardımcısı, Korgeneral Lukas Hacımihail’in dün sabah Başkanlık Sarayında gerçekleştirilen yemin töreninde konuşan Anastasiadis, “özellikle vatanları yasadışı Türk işgali altında olmayı sürdürürken, RMMO’nun, kendi liderliğinin komutasında, vatanın toprak bütünlüğü ve ulusal egemenliğini savunmayı sürdürmeye çağrıldığını” ifade etti.

Anastasiadis törende yaptığı konuşmada, örneğin askerlik görev süresinin 14 aya düşürülmesi gibi, RMMO’nun operasyonel kabiliyeti hiç etkilenmeden benimsenen savunma teçhizatının güçlendirilmesi ve RMMO’nun işlevsel yeterliliğinin yükseltilmesi gibi eylemlere de atıfta bulundu.

Gazeteye göre, RMMO yeni komutan yardımcısı Hacımihail ise konuşmasında, Anastasiadis’in beklentilerine layık olmaya çalışacağını ifade etti.

Bu habere tepkiniz:



01/09/2022 10:55