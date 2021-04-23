Anastasiadis, Rum Ulusal Konseyi bilgilendirdi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, bugün Rum Ulusal Konseye önümüzdeki hafta BM Genel Sekreteri'nin düzenleyeceği Cenevre'de yapılması planlanan gayri resmi konferans öncesinde yapılan hazırlıklarla ilgili bilgi verdi.

Hükümet sözcü yardımcısı Panayiotis Sentonas yaptığı yazılı bir açıklamada, toplantıya sağlık ve dışişleri bakanlarının yanı sıra Kıbrıs Rum tarafının Müzakerecisi Andreas Mavroyiannis'in de katıldığını açıkladı.

Sözcü açıklamasında Nikos Anastasiadis'in, görüşmede Ulusal Konsey üyelerine 27 Nisan - 29 Nisan tarihleri ​​arasında Cenevre'de düzenlenecek Kıbrıs sorununa yönelik gayri resmi konferans öncesi hazırlıklar ve bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdiğini ifade etti.

Açıklamada, Kıbrıs Rum tarafının konferans sırasında izleyeceği hedeflerin ve stratejinin ana hatlarıyla açıklandığı belirtildi.

Anastasiadis'e Cenevre'de Rum siyasi parti liderleri de eşlik edecek.

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23/04/2021 14:00