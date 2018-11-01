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Anastasiadis Rum Ulusal Konseyi'ne ve Halka Son Gelişmeleri Aktaracak

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Rum Ulusal Konseyi'ne ve halka son gelişmeleri aktaracak

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01/11/2018

Anastasiadis Rum Ulusal Konseyi'ne ve Halka Son Gelişmeleri Aktaracak

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile 26 Ekim Cuma günü, BM Genel Sekreteri’nin geçici özel danışmanı Jane Holl Lute ile de dün yaptığı görüşmelerin ardından bilgilendirme yapacak. 
Rum radyosu Anastasiadis’in Pazartesi günü Rum Ulusal  Konseyi’ne, Salı günü de Rum halkına son gelişmelerle ilgili bilgi vereceğini duyurdu.
Anastasiadis Ulusal Konsey’i 5 Kasım Pazartesi günü öğleden sonra toplayacak, Salı günü öğlen saatlerinde de basın toplantısı düzenleyecek. 

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TAGS: Anastasiadis, haber, Kıbrıs
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