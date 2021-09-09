Anastasiadis, salgınla mücadelede din adamlarından destek istedi

Kıbrıs Rum Yönteimi Lideri Nikos Anastasiadis Kutsal Sinod'a katıldı ve din adamlarına devletin salgınla savaşmasına yardım etme çağrısında bulundu.

Anastasiadis, Kilise Kutsal Sinodu salgınla mücadelenin bir aracı olarak aşılara verdiği desteği yeniden teyit ederken, gelecekte din adamlarından insanları Covid-19'a karşı aşı yapmamaya teşvik edecek herhangi bir açıklama beklemediğini söyledi.

Nikos Anastasiadis kimseyle çatışmak istemediğini ve herkesin kendilerini özgürce ifade edebileceğine işaret ederek, sahip oldukları etki nedeniyle din adamların aşılama konusunda karşıt duruş değil teşvik edici olmalarını istedi.

Kutsal Sinod yaptığı açıklamada, Aralık 2020'de aşıları destekleme kararını yeniden doğruladığını ve "herkesi, piskoposları, din adamlarını ve meslekten olmayanları uymaya çağırdı" dedi.

Başkan, Güzelyurt da dahil olmak üzere sinodla yapıcı bir diyalog içinde olduğunu söyledi.

Güzelyurt Piskoposu kural tanımıyor

Aşıların ve yayılmayı durdurmak için alınan hükümet tedbirlerinin en sesli muhaliflerinden biri, virüsten yakın zamanda iyileşen Güzelyurt Piskoposu Neophytos.

Medyaya bugün yapılan toplantıda konuşmayı reddeden Neophytos, genetiği değiştirilmiş bir ürün gibi olmak istemediği için baskıyı almayacağını söyledi.

Neophytos geçen Aralık ayında, “Yıl boyunca yediğimiz, hastalıklı ve tatsız domatesler gibi, yeni düzenin mutasyona uğramış bir ürünü olmayacağım. Dünya işte böyle hasta ve tatsız hale gelecek,” dedi.

Neophytos, cemaatini kilise hizmetlerine katılmaya teşvik ederek koronavirüsün yayılmasına karşı önlemleri bozmakla suçlandı ve eylemleri nedeniyle kendisine verilen para cezasını ödemeyi reddetti.

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09/09/2021 16:32