Anastasiadis, Savunma Bakanı ve RMMO Komutanı'yla Atina’ya gidiyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis Yunanistan’ın hediye ettiği makam uçağını teslim almak üzere yarın Atina’ya gidiyor.

Güneydeki haber kaynaklarına göre Savunma Bakanı ve RMMO komutanının da dahil olduğu bir heyet eşliğinde Atina’ya gidecek olan Anastasiadis, 2 Eylül Cuma günü Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile görüşecek.

Anastasiadis-Miçotakis görüşmesi Başbakanlık konutunda saat 10.30’da yer alacak. Bu görüşmede Anastasiadis’e Sözcü Marios Pelekanos, Başkanlık Müsteşarı Petros Dimitriu ve Başkanlık Ofisi Müdürü Pandelis Pandelidis eşlik edecek.

Görüşmenin hemen ardından Anastasiadis ile Miçotakis “Evelsina Havaalanı”na gidecek ve burada düzenlenecek törenle, Rum Yönetimi Başkanı ve kabine üyelerinin seyahatleri dışında acil sağlık durumları için kullanılabilecek yeni uçağı teslim alacak.

Törende Savunma Bakanı Haralambos Petridis, Sözcü Pelekanos, Başkanlık Müsteşarı Dimitriu, RMMO Komutanı Korgeneral Dimokritos Zervakis, Başkanlık Ofisi Müdürü Pandelidis ve bürokratlar katılacak.

Tören sonrasında Anastasiadis ve beraberindekiler yeni uçakla Güney Kıbrıs’a dönecek.

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31/08/2022 14:20