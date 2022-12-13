Anastasiadis Slovakya Cumhurbaşkanı ile görüştü

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, dün, Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova ile bir araya geldiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova’nın, Noel yortusu ve yeni yıl nedeniyle UNFICYP’te bulunan Slovakya birliğini ziyaret etmek için Güney Kıbrıs’a günübirlik ziyaret gerçekleştirdiğini yazdı.

Habere göre Anastasiadis ile Caputova arasındaki görüşmede, müzakerelerin yeniden başlaması çabalarından ve Türkiye’nin Güney Kıbrıs aleyhine faaliyetlerine bağlı olarak AB içerisinde Slovakya’nın desteğinden dolayı Slovakya’ya teşekkürlerini sundu.

Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler konusunda mevkidaşına bilgi veren Anastasiadis, özellikle Maraş bölgesindeki “yasa dışı” olarak addettiği Türk faaliyetlerinden ve Türkiye tarafından mülteci sorununun kullanılması nedeniyle Güney Kıbrıs’ın karşı karşıya kaldığı sorundan da bahsetti.

Anastasiadis ve Caputova görüşme sırasında ayrıca Ukrayna’daki savaşın etkilerini ve gelişmeleri de ele aldı.

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13/12/2022 09:34