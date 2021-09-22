Anastasiadis, Tatar ve Erdoğan’la Poz Veren Elpidoforos ile Görüşmesini İptal Etti

BM Genel Kurulu için New York’ta bulunan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, önceki temas programında yer almasına rağmen Amerika Başpiskoposu Elpidoforos ile bugünkü randevusunu iptal ettiği bildirildi.

Rum radyosu bugünkü görüşmenin iptal edilmesine ilişin resmi açıklamada Anastasiadis’in yoğun programının gerekçe gösterildiğini duyurdu.

RİK’in New York muhabiri ise Anastasiadis’in Elpidoforos ile görüşmeme kararının, Amerika Başpiskoposu’nun New York’taki Türk Evi’nin açılışında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte poz vermesi üzerine alındığı bilgisini geçti.

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22/09/2021 13:43