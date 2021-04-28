Anastasiadis: Tatar’ın metnine cevap vereceğiz…  

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 6 maddelik öneri metnini değerlendirdi “hayal kırıklığına uğradık” ifadelerini kullandı.

İkinci 5+1 toplantı sonrası kısa bir açıklama yapan Anastasiadis, Kıbrıs Türk tarafının tutumundan ötürü büyük hayal kırıklığına uğradığını ifade etti.

Kıbrıs Rum tarafının olumlu bir iklim yaratma çabasında olduğunu anlatan Anastasiadis Rum tarafının kendi tutumunu ve Tatar'ın öneri metnine cevap vereceklerini kaydetti.

Anastasiadis görüşmelerin Perşembe sabahı saat 10.00'da başka bir genel kurul ile devam edeceğini ekledi.

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28/04/2021 22:11