Anastasiadis: Tek bildiğim şey, 28 Şubat 2023’e kadar başkan olduğumdur

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21/12/2021

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Anastasiadis: Tek bildiğim şey, 28 Şubat 2023’e kadar başkan olduğumdur

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, son günlerde Rum basınında çıkan Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in yerine atanması için Yoannis Kasulidis’in ağzını yokladığına ilişkin haberleri yorumladı.

Alithia gazetesine göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis yaptığı açıklamada başkanlık seçimleriyle uğraşanlarla, uğraşmadığını söyledi.

Anastasiadis “tek bildiğim şey, 28 Şubat 2023’e kadar başkan olduğumdur. Bunun ötesinde başkanlık seçimleriyle uğraşanlarla uğraşmıyorum” ifadesini kullandı.

21/12/2021 12:05
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