Anastasiadis Tiran'da

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, AB-Batı Balkanlar zirvesine katılmak amacıyla dün Arnavutluk’un başkenti Tiran’a gittiği belirtildi.

Alithia gazetesi Rum Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos’un açıklamasına dayanarak Anastasiadis’in eşi Andri Anastasiadi ile birlikte dün Tiran’a gittiğini yazdı.

Habere göre, Tiran ziyaretinde Anastasiadis’e eşlik edecek olan Hükümet Sözcüsü Pelekanos gazetecileri bilgilendirirken yaptığı açıklamada, Anastasiadis’in, ekonomi ve enerji konularının da ele alınacağı zirvede yer alacağını ifade etti.

Gazete zirve öncesinde dün yapılan toplantılara da yer verirken Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’nın, dün akşam, (bugünkü) zirvede yer alacak liderlere ve eşlerine akşam yemeği vermesinin de beklendiğini yazdı.

Habere göre Anastasiadis temasları çerçevesinde Bosna Hersek’in Başkanlık Konseyi Başkanı Zeljka Cvijanovic ile ikili bir görüşme gerçekleştirecek.

Anastasiadis’e Tiran ziyaretinde Hükümet Sözcüsünün yanı sıra Başkanlık Ofisi Müdürü Pantelis Pantelidis ve diğer ilgiler eşlik edecek.

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06/12/2022 10:01