Anastasiadis: Türk tarafı BM parametrelerini ihlal etti

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs sorunuyla ilgili Cenevre’de gerçekleştirilen 5+1 formatındaki görüşmelerin tamamlanmasının ardından, basın toplantısı düzenleyerek değerlendirmelerde bulundu.

Nikos Anastasiadis, Türk tarafının müzakerelerin yeniden başlatılması konusundaki tutumlarının BM'nin çözüm yolundaki görevini ihlal ettiğini iddia etti

Gayri resmi 5 + 1 toplantısının sonunda Cenevre'de muhabirlere konuşan Anastasiadis, Türk tarafının BM'nin Kıbrıs'ta çözüm için belirlediği parametreleri ihlal ederek, her türlü müzakerenin egemenlik haklarının tanınması üzerine odaklanması konusunda ısrar ettiğini vurguladı.

Nikos Anastasiadis, BM genel sekreteri Antonio Guterres'in bunun BM yetki alanı dışında olduğunu açıkça ifade eden 'kusursuz' pozisyonundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Anastasiadis, “Kıbrıs'ın bölünmüşlüğünü çözmek için Türkiye'nin iki devletli çözüm önerileri, bölünmüş ada üzerindeki Birleşmiş Milletler kararlarının açık bir ihlali ve asla kabul edilmeyecek. Türkiye'nin ya da Kıbrıs Türk tarafının bunu başarmasının tek bir şansı yok” ifadelerini kullandı.

Yeni oldubittilerden kaçınılması gerektiğini söyleyen Anastasiadis, Kıbrıs’ı iki kesimli iki toplumlu bir federasyon temelinde yeniden birleştirecek bir çözüm bulunması için, aynı tutarlılıkla çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Türk tarafının Cenevre’deki tutumuyla, BM'nin çözüm çabalarını ve parametrelerini ihlal ettiğini savunan Anastasiadis, Türk tarafının her türlü müzakerede egemenlik haklarının tanınmasına odaklanılmasında ısrar ettiğini belirtti.

Rum haber kaynaklarına göre, BM Genel Sekreteri ile Rum tarafının Cenevre’de durumu başarılı bir şekilde yönettiklerini söyleyen Anastasiadis, “yeni oldubittilerden kaçınılması uyarısında bulundu. Anastasiadis, Türkiye’nin karada veya denizde yeni meydan okumalarda bulunması halinde BM Genel Sekreteri’nin ilan ettiği yeni çabaya katılmayacaklarını söyledi.

“BM Genel Sekreterinin kusursuz bir tutum sergilemesinden duyduğu memnuniyeti” de dile getiren Anastasiadis, “Guterres’in Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye’nin arzu ettiği çözümün, BM ve AB tarafından kabul edilmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığı hususunda, Kıbrıs Türk toplumu ve Türkiye’ye yönelik net olduğunu” savundu.

Anastasiadis, “bu koşullar altında ve diğer tarafın talepleri göz önüne alındığında, Türkiye’nin ortaya koyduğu hedeflere ulaşılmaması için, BM Genel Sekreteri ve Rum kesiminin durumu başarılı bir şekilde yönettiklerini” yineledi.

Anastasiadis, Rum kesiminin, Kıbrıs’ı iki kesimli iki toplumlu bir federasyon temelinde yeniden birleştirecek bir çözüm bulunması için, aynı tutarlılıkla çalışmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

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29/04/2021 15:59