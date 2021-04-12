Anastasiadis: Türk tarafının Cenevre’de sonuç için irade göstereceğini umuyorum

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12/04/2021

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Anastasiadis: Türk tarafının Cenevre’de sonuç için irade göstereceğini umuyorum

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nicos Anastasiades, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Jane Hall Lute’u dün kabul etti. Rum Hükümet Sözcüsü Kyriacos Koushos, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler yetkilisinin Cumhurbaşkanı Anastasiades’e toplantı hakkında bilgi verdiğini duyurdu.

Kyriacos Koushos, Anastasiades’in, bir kez daha yapıcı ve verimli şekilde Cenevre toplantısına katılmaya hazır olduğunu, Türk tarafının da aynı tutumu sergileyeceğini umduğunu söyledi.

Jane Hall Lute, 27-29 Nisan toplantısı hazırlıkları çerçevesinde cumartesi günü adaya geldi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile dün görüşen Lute, adadan bugün ayrıldı.

12/04/2021 13:56
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