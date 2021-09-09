Anastasiadis “Ulusal Tanıtım Hizmeti” Kurulacağını Açıkladı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, “Kıbrıs-Yarın Planı” çerçevesinde “Ulusal Tanıtım Hizmeti” kurulacağını açıkladı.

Fileleftheros gazetesi, Anastasiadis’in dün yapılan “Invest Cyprus International Investment Awards” töreninde yaptığı konuşmada, Ulusal Kurtarma Planı’nın uygulanması çerçevesinde özellikle küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin likiditeye ve finansmana erişimlerini kolaylaştıracak bazı programlar geliştirileceğini söylediğini yazdı.

Gazeteye göre Anastasiadis, plan aracılığıyla araştırma ve inovasyon alanlarında da finansman programları oluşturulacağını ve bu alandaki yatırımların artırılabilmesine yönelik çalışmaların yapılacağı bir merkezi ofis kurulacağını kaydetti.

Anastasiadis, Rum Hükümeti’nin yurtdışındaki üst düzey teknoloji şirketlerine teşvik vermeye de hazırlandığını ve böylelikle, yeni iş alanları ve istihdamların hedeflendiğini belirtti.

Bu habere tepkiniz:



09/09/2021 12:28