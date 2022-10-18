Anastasiadis Vatikan’a gidiyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, 23-25 Ekim tarihleri arasında Vatikan’ı ziyaret ederek, Papa Fransis’le görüşecek.

Alithia gazetesinin haberine göre, Anastasiadis, Papa Francis, Vatikan Başbakanı Kardinal Pietro Parolin ve Dışişleri Bakanı Başpiskopos Paul Gallagher’le gerçekleştireceği temaslarda Kıbrıs sorununa ilişkin son gelişmeler ve müzakerelerin yeniden başlaması çabasına ilişkin bilgi aktaracak.

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18/10/2022 10:59