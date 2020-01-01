Anastasiadis ve Diğer Rum Yetkililerin Yeni Yıl Mesajları

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis başta olmak üzere, siyasi partiler ve Rum Kilisesi Başpiskoposu II.Hrisostomos yeni yıl mesajı yayımladı.

Alithia gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in televizyondan yayımlanan yeni yıl mesajına geniş yer verdi.

Habere göre, yeni yıl mesajında Kıbrıs sorunundan bahseden Anastasiadis, zorluklara karşın, BM Genel Sekreteri’nin 26 Kasım açıklamaları temelinde en kısa zamanda müzakerelerin yeniden başlaması için Kıbrıs Rum tarafının çabalarını sürdüreceğini belirtti.

Konuşmasının başında, tüm vatandaşlara, Kıbrıslı Türklere ve Kıbrıslı Rumlara seslenen Anastasiadis, yeni yıl dolayısıyla herkes için samimi dileklerde bulundu.

Anastasiadis, insan hakları, barış ve istikrarı garanti altına alacak çağdaş bir devlette, özgür ve yeniden birleşmiş bir ülkede, halkın toplu ve bireysel beklentilerinin gerçekleştirilmesi temennisinde bulundu.

2019 yılının, ilk önceliklerinin, ülkenin iki toplumu tarafından kabul edilebilir bir çözüm bulunması için Kıbrıs sorununa ilişkin diyaloğun yeniden başlaması olduğu, bir başka yıl olduğunu belirten Anastasiadis, çözümün, işlevsel ve yaşayabilir olmasının yanı sıra ülkenin “işgal ordusundan” kurtulmasını ve çağdışı garantilerin sona ermesini garanti altına alması gerektiğini ifade etti.

Anastasiadis, bu çerçevede, 26 Kasım’da Berlin’deki görüşmeyle, BM Genel Sekreteri’nin etkin müdahilliğinin yenilenmesini sağladıklarını; kararlılık ve yoğun siyasi iradeyle de, arzu edilen çözümün-ki bu BM Genel Sekreteri’nin açıklamasından da yeniden teyit edildi-oluşturucu unsurlarının belirlenmesi içerisinde yaratıcı bir diyaloğa katılıma hazır olduklarını yeniden teyit ettiklerini belirtti.

Anastasiadis, mesajında “maalesef Türkiye’nin sorumluluğuyla, referans şartlarında arzu edilen çözüme ulaşılmadığını” savunurken, Berlin görüşmesinde, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin sarf ettikleri çabalarda ilk olumlu adımın bulunduğunu söyledi.

Türkiye’nin yasa dışı olduğunu iddia ettiği faaliyetlerinden de söz eden Anastasiadis, Türkiye’nin, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin egemenlik haklarını çiğnemesiyle uluslararası hukuku görmezden geldiğini iddia etti.

Anastasiadis, diyaloğu teşkil edecek konularda öneriler (öne çıkarmalar) olmaksızın, Kıbrıs Türk tarafınca hatta Türkiye kanadından da aynı siyasi iradenin ortaya konulmasından da söz etti.

SİYASİ PARTİLER

Alithia gazetesi, Rum siyasi partilerin yeni yıl mesajlarına da yer verirken, siyasi partilerin, yayımladıkları mesajlarda 2019 yılına dair değerlendirmelerde bulunduklarını; 2020 yılı için ise iyimser mesajlar dile getirdiklerini yazdı.

Habere göre, DİSİ, 2019 yılının yaratıcı ve üretken bir yıl olduğundan söz ederken, 2020 yılına ilişkin temennilerini dile getirdi.

DİSİ, 2020 yılında da, Kıbrıs sorununa çözüm bulunması isteklerini kararlılıkla devam ettireceklerini belirtti.

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, 2020 yılının, sonraki yıllarda yapılacak seçimlere hazırlık dönemi olacağını ifade etti.

Kiprianu, geçen yılın iyi olmadığını e olumsuz gelişmeler yaşandığını belirtirken, Kıbrıs sorunundan da söz etti. Kiprianu, Kıbrıs sorunundaki durağanlık ve uzayan çıkmazın, ülkenin ve halkın geleceği açısından tehlikelere gebe olduğunu savundu.

DİKO yeni yıl mesajında, ülkenin, “Türk işgalinden” dolayı maruz kaldığı sonuçlar açısından bu yeni yılın son olması temennisinde bulunurken, halka iyi yıllar diledi.

EDEK, 2019 yılı son bulurken, Kıbrıs sorununun demokratik, adil ve yaşayabilir çözümü için mücadele etmeye devam ettiklerini belirtti.

Rum Vatandaşlar İttifakı, 2019 yılının geride çözümlenmesi gereken zor ve ciddi sorunlar bıraktığına dikkat çekti. Vatandaşlar İttifakı, Kıbrıs sorunu olan ulusal davanın, kötü durumda olduğunu ifade etti.

2020 yılı için sağlık ve mutluluk dileyen Rum Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği ise, 2019 yılı için değerlendirmelerde bulundu.

ELAM ise yeni yıl mesajında, ulusal dava ve sosyal refah açısından 2019 yılının hayal kırıklıkları ve boş vaatlerle geçen bir yıl olduğunu belirtti.

II.HRİSOSTOMOS

Alithia gazetesine göre, Rum Kilisesi Başpiskoposu II.Hrisostomos ise yılın son gününde, katıldığı bir etkinlik sırasında yaptığı açıklamada “düşmanlarının her şeyi istediğini, ülkenin iyiliği için ise herkesin çalışması gerektiğini” söyledi.

II.Hrisostomos, yeni yılla birlikte, Türk “işgali altındaki ülkenin çok arzu edilen özgürlüğüne kavuşması” temennisinde bulundu.

01/01/2020 16:28