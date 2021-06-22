Anastasiadis, yeni bir gayri resmi konferansa katılmaya hazır

Rum lider Nikos Anastasiades, BM Genel Sekreteri’nin Özel Danışmanı Jane Holl Lute'a, yeni bir gayri resmi konferansa katılmaya hazır olduğunu yineledi.

Rum Hükümet Sözcüsü Kyriakos Kousios, Rum lider Nikos Anastasiades’in, BM Genel Sekreteri’nin Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile görüştüğünü söyledi.

Sözcü, Anastasiadis’in, Lute’e Kıbrıs soruna BM kararları ve BM Genel Sekreteri’nin talimatları çerçevesinde adil, işlevsel ve çalışabilir bir çözüm bulunması amacıyla özlü müzakerelere ve yeni bir gayri resmi toplantıya katılmaya hazır olduğunu yinelediğini söyledi.

Kousios, Anastasiadis’in ayrıca BM Genel Sekreteri’nin gerekli görmesi durumunda, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşmeye de hazır olduğunu ifade ettiğini belirtti.

Kıbrıs’ta temaslarda bulunmakta olan Lute’un, bu sabah Anastasiadis ile yaptığı görüşmenin ardından yazılı açıklamada bulunan Rum Sözcü, Anatsasiadis'in Lute ile yaptığı görüşme sırasında, BM Genel Sekreteri’ne gönderdiği mektupta ifade edilen ve 27-29 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen gayri resmi konferans sırasında sunduğu Güven Artırıcı Önlemler hakkında da Lute’u bilgilendirdiğini söyledi.

Rum Sözcü, Anastasiadis'in Brüksel’de yapılacak AB Zirvesi çerçevesinde Cuma günü BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yapacağı görüşmeyi anımsatarak görüşmenin, Kıbrıs sorununun tüm boyutları ve Kıbrıs Rum tarafının tutumuna odaklanacağını belirtti.

Bu habere tepkiniz:



22/06/2021 17:22