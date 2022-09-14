Anastasiadis Yunanistan'ın hediye ettiği uçakla ilk yolculuğuna çıkıyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Yunanistan’ın hediye ettiği makam uçağıyla ilk yolculuğuna Cuma gün çıkacağı bildirildi.

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14/09/2022
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Anastasiadis Yunanistan'ın hediye ettiği uçakla ilk yolculuğuna çıkıyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Yunanistan’ın hediye ettiği makam uçağıyla ilk yolculuğuna Cuma gün çıkacağı bildirildi.

Politis gazetesi, Anastasiadis ile beraberindeki ekibin, özel jetle olan ilk yolculuğunu Yunanistan’ın başkenti Atina’ya gerçekleştireceğini ve burada, “Kıbrıs Armatörler Birliği” tarafından düzenlenen yemeğe katılacağını yazdı.

Gazete, Anastasiadis’in daha sonra Kraliçe Elizabeth’in cenaze törenine katılmak üzere Londra’ya, ardından da BM Genel Kurulu toplantısına katılmak amacıyla New York’a gideceğini kaydetti.

14/09/2022 09:21
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TAGS: anastasiadis, yunanistan, uçak,
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