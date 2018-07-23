Anastasiadis’den Lute’a: Müzakerelere hazırız

Kıbrıs konusunda müzakerelere devam edilmesi için gerekli zeminin oluşturulup oluşturulamayacağı konusunda adada görüşmeler yapan BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Geçici Özel Danışman Jane Holl Lute, bu sabah Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile görüştü.

Rum Yönetimi Başkanı Nicos Anastasiades, BM temsilciyle görüşmesinde Kıbrıs müzakerelerinin başlamasına hazır olduğunu belirtti

Rum Hükümet kaynaklarına göre görüşmede Anastasiadis, Lute’a müzakere süreciyle ilgili genel bir bilgi verdi ve Kıbrıs Rum tarafının görüşlerini aktardı.

Anastasiades, Kıbrıs Rum tarafının iyi bir hazırlıktan sonra BM Genel Sekreterinin Çerçevesi esasında müzakerelere başlamaya hazır olduğunu, böylelikle olumlu bir sonuca götürecek bir zemin olacağını ifade etti.

Yaklaşık üç saat süren görüşmede Rum müzakereci Andreas Mavroyiannis de hazır bulundu.

BM yetkilisi yarın sabah New York’a gidecek.

Kıbrıs Haber Ajansı’na göre Lute Atina, Ankara, Londra ve Brüksel temaslarının onaylanmasının ardından yeniden Avrupa’ya dönecek ve ilgili taraflarla yaptığı temaslar hakkında eylül ayında BM Genel Sekreteri’ne bir rapor sunacak.

Bu arada Rum Yönetimi Başkanı Anastasiades, Lute ile görüşmesi hakkında bilgi vermek üzere gelecek pazartesi Liderler Konseyi’ne başkanlık edecek.

KHA/ BRT