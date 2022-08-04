Anastasiadis’in araya girmesiyle Mitsero’daki çalışmalar durduruldu

Güney Lefkoşa’ya bağlı “Mitsero” köyünde bölge sakinleri tarafından başlatılan ve Rum polisinin sert müdahalesiyle gündeme gelen eylemler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in araya girmesiyle geçici olarak sonlandırıldı.

Alithia ve diğer gazeteler, özel bir şirketin “Mitsero” köyü sakinlerinin, köy yakınlarına asfalt/zift fabrikası kurmasına karşı eylem gerçekleştirmeleri ve Rum polisinin sert tepkisiyle karşılaşmalarının ardından devam eden olayların, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in müdahalesi sonrasında şimdilik sona erdiğini yazdılar.

Haberde Anastasiadis’in, söz konusu şirketin yetkilileriyle temasa geçerek çalışmaların durdurulmasını talep ettiği ve şirket yetkilileri ile bölge yerel yönetimini Başkanlık Sarayı’nda toplantıya çağırdığı belirtilirken, çalışmaların durmasına karşın bölge sakinlerinin, çalışma yapılması planlanan noktada nöbet tutmayı sürdürecekleri vurgulandı.

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04/08/2022 12:05