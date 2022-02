Anastasiadis’in Dubai ziyaretinde denizcilik siber güvenlik ve turizm alanlarında işbirliği memorandumları imzalanacak

Kalabalık bir heyetle pazartesi gecesinden beridir Dubai’de bulunan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in muhataplarına Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler ve Güven Yaratıcı Önlem (GYÖ) teklifini anlatacağı bildirildi.

Alihtia’nın haberine göre Anastasiadis’in bugün Abu Dabi tahtının halefi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüşmesi planlanıyor, yarın ise Yatırım Forumu’nda katılacak ve konuşma yapacak.

Suudi Arabistan’ın BM Güvenlik Konseyi’nin daimi olmayan üyesi olduğuna işaret edilen haberde, Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile Abu Dabi’deki sarayda görüşecek olan Anastasiadis’in Kıbrıs sorunu, özellikle de Maraş konusundaki gelişmeler, müzakerelerin yeniden başlaması yönündeki çabalar ve Doğu Akdeniz’de olup bitenler hakkında “bilgi vereceği” kaydedildi.

Dubai ziyaretinde Anastasiadis’e eşlik edenler arasında Maliye, Savunma, Enerji, Ulaştırma bakanları, İnovasyon, Turizm ve Denizcilik müsteşarları, Başkanlık Komiseri, Sözcü vekili ve yatırımcılar bulunuyor.

Politis Rum yönetiminin, Dubai’deki EXPO 2020 uluslararası fuarı aracılığıyla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan’la denizcilik, siber güvenlik ve turizm alanlarında işbirliği koridorları açacağını bildirdi.

Gazeteye göre Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in yarınki (24 Şubat) EXPO 2020 fuarı ziyareti ve Rum yetkililerin BAE yetkilileriyle temasları çerçevesinde deniz taşımacılığı (MoU on Cooperation on the field of Maritime transport) alanında işbirliği memorandumu imzalanması bekleniyor. Memoranduma Rum yönetimi adına Denizcilik Müsteşarı Vasilis Dimitriadis imza atacak.

Yine BAE ile siber güvenlik (MoU on Cyber Security) alanında işbirliği memorandumu imzalanacak, Rum yönetimi adına imzayı, Anastasiadis’in heyetinde bulunan Rum Araştırma İnovasyon ve Dijital Politika Müsteşarı Kiriakos Kokkinos atacak; bu ülke ile Diplomatik Eğitim (MoU in thhe field of Diplomatic Training) alanında işbirliği memorandumu imzalanması bekleniyor. Kokkinos dün Dubai’de BAE Sanayi ve Dijital Teknolojiler Müsteşarı Omar Ahmed Suwaina al Suwaidi ile görüştü.

“Lefkoşa (Rum) Ticaret ve Sanayi Odası” tarafından dün yayımlanan açıklamada, Rum Turizm Müsteşarı Savvas Perdios’un Suudi Arabistan’ın Cidde kentindeki, Cidde Ticaret ve Sanayi Odası’nı da kapsayan temaslarının sonucundan memnuniyet belirtti. Açıklamada, Suudi Arabistan ile doğrudan uçuş bağlantısının yakında başlaması ümidi dile getirildi.

23/02/2022 13:46