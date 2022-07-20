Anastasiadis'in eşi de pozitif

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in eşi Andri Anastasiadis’nin de koronavirüs testinin pozitif olduğu belirtildi.

Haravgi gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in rutin kontroller sırasında dün yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkması haberine de yer verdi.

Alithia gazetesine göre, Hükümet Sözcüsü Marios Pelakanos bir açıklama yaparak Başkanlık çiftinin koronavirüs testlerinin pozitif olduğunu duyurdu.

Pelekanos, birkaç gün önce Andri Anastasiadi’nin testinin pozitif çıktığını, bunun ardından da Anastasiadis’in pozitif olduğunu açıkladı.

Gazete, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in Anastasiadis’e geçmiş olsun mesajı gönderdiğini yazdı.

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20/07/2022 11:07