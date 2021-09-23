Anastasiadis’in Mal Varlığı Konusunda Açıklama

Rum Yönetimi Başkanlığının, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “Nerden Buldun” yasası kapsamında Rum Meclisi’ne sunduğu ve geçtiğimiz gün yayımlanan mal beyanı konusundaki eleştirilere dün yanıt verdiği belirtildi.

Alithia gazetesi konuyla ilgili haberinde, Anastasiadis’in, Rum Hazine Müsteşarlığı ve Tapu’dan aldığı mektuplarla, “Nereden Buldun” yasası kapsamında meclise sunduğu ve geçtiğimiz gün yayımlanan mal beyanı, özellikle de aldığı emekli maaşı ve Pera Pedi’deki taşınmazı konusunda bazı Rum gazetelerinde (Politis ve Haravgi) yer alan haberleri yalanladığını yazdı.

Bahse konu iki gazetede yer alan haberlerin, Anastasiadis’in 2017 yılında açıkladığı üzere, Pera Pedi’de bulunan arazisini köyün ihtiyar meclisine devretmediğini, aynı zamanda milletvekilliğinden ötürü aldığı emekli maaşından da muhtaç öğrenciler yararına feragat etmediğini iddia ettiğini yazan gazete, Rum Yönetimi Başkanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, Anastasiadis’in milletvekilliğinden ötürü aldığı emekli maaşının 2015 yılının Şubat ayından bu yana “Bağımsız Sosyal Destek Kurumuna” tahsis edildiği, Pera Pedi’deki arsasının da 2019 yılından bu yana köyün ihtiyar meclisine devredildiğinin belirtildiğini ekledi.

Bu habere tepkiniz:



23/09/2021 14:32