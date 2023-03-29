Anastasiadis’in Miçotakis’e yönelik suçlamaları gündemden düşmüyor

Simerini gazetesi yayıncısı Kostis Hacikostis’in, eski Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in görevden ayrılmasından sonra Anastasiadis başlığını da ekleyerek güncellediği ve “7 Başkan Portresi” adıyla yayımladığı kitabının Rum-Yunan ilişki ağını tehlikeye attığı, Anastasiadis’in dün kitapta yazılanları yalanlamak zorunda kaldığı bildirildi.

Politis ve diğer gazetelere göre, birkaç gün önce yayımlanan kitapta bazıları eski Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’le ilgili çeşitli ifşaatlar yer alıyor.

“Estia” isimli Yunan gazetesinde yayımlanan bir haberde, Anastasiadis’in gazeteci Hacikostis ile yaptığı söyleşilerde, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ı ve muhalefet lideri Aleksis Çipras’ı överken Başbakan Miçotakis’i iki defa Güney Kıbrıs’ın çıkarlarını küçümsemek istemekle suçladığını söylediği aktarıldı. Anastasiadis de dün “Kostis Hacikostis’i gerçeği çarpıtmakla suçlayarak iddialarını yalanladığı” bir açıklama yayımlamak zorunda kaldı.

Habere göre “perde önü ve perde arkası hakkında bilgi sahibi olan kişiler” Politis’e, Anastasiadis’in hiçbir zaman söylemlerine kapılmadığı, Kıbrıs sorunundaki çıkmaz politikasına uyup onu haklı çıkarmadığı için Miçotakis’i koşulların altında göstermeye çalıştığını söyleyenin yalnız Hacikostis olmadığını, Rum tarafındaki başka birçok kişinin de bunu söylediğini anlattı.

Hacikostis ise Anastasiadis’in yalanlama açıklaması üzerine “Anastasiadis’in söylediği kelimeleri kullandım iki kelimeyi atladıysam onlar da Anastasiadis’in Miçotakis’e karşı kullandığı saldırı kelimeleriydi. Ahlakım ve Yunanistan’a olan sevgim bunları kullanmama müsaade etmedi” açıklamasını yaptı.

Gazete, Hacikostis’in kitabında Anastasiadis’in Miçotakis’e yönelik suçlamalarını şöyle aktardı:

“Anastasiadis Miçotakis’i, Türkleri yatıştırmak ve Kıbrıs’ı bypass eden İsrail-Türkiye boru hattının inşa edilmesinden yana olduğu için Kıbrıs Cumhuriyeti’nin sondajlarının kesilmesi fikrini ileri götürmekle suçladı. Kıbrıslı Başkan’a göre Yunan Başbakan, Erdoğan’ı yatıştırmak ve Atina-Ankara diyaloğunun yeniden başlaması için etkilerine kayıtsız kalarak Kıbrıs Cumhuriyeti’nin menfaatlerini feda etmek istedi..

Kitabın güncellenmiş versiyonunun 338’inci sayfasında Hacikostis, Anastasiadis’le yaptığı görüşmeye değinirken şunları yazdı: ‘daha sonra Yunanistan’ın desteğini sordum. Kıbrıs’ın dış politikanın önceliklerinden olmadığını yineledi. Yunanistan Kıbrıs sorununu önünde bulmayabilecekmiş gibi yapıyor diye ekledi. Miçotakis’in, diyaloğun yeniden başlaması uğruna sondaj programını kesip kesmeyeceği konusunda nabzını yokladığını söyledi. ‘Bu açıklama Yunan hükümetinin niyetleri ve ilgili kararlarının değeri açısından çok önemli’ gözleminde bulundum. ‘Miçotakis ve Dendias’la mükemmel bir iş birliğim var. Birincisi (Miçotakis), olanağı olmasına rağmen, henüz Çipras’ın görev süresinin ikinci yarısında edindiği deneyimini edinmedi, Çipras son dönemde Amerikalıların da Avrupalıların da saygısını kazandı. Dendias Kocias’tan çok daha sonuç alıcı ve ciddi…’

Kitabın 351’inci sayfasında Hacikostis, Anastasiadis’in Miçotakis’a yönelik kullandığı amiyane sözlerinden şoke olarak başkanın ağzından işittiği özgün nitelemelere kitabında yer vermeyip yuvarlak ifadeler kullanacağını açıklıyor.

Hacikostis, Anastasiadis’e Miçotakis’in (Kıbrıs sorununda) nasıl davrandığını ve yardım edip etmediğini sordum. Onu nasıl değerlendirdiğini ve Yunanistan’dan ne beklediğini öğrenmek istiyordum. Bütün açıklamalarınızda kamuoyuna Yunanistan ile uzlaştığınızı, aynı hedefler ve stratejik düşünceler için birlikte savaştığınızı, mücadele ettiğinizi söylüyorsunuz şeklindeki gözlemimi aktardım. Başkan (Anastasiadis) ‘Kosti, Miçotakis konusunu açtın. Ciddi konudur. Detaylara girmeyeceğim. Miçotakis’le ilgili nitelemelerden kaçınacağım. Başkan’ı iltifat içermeyen sözler kullanmaktan ve Miçotakis’i, Türk-Yunan ilişkilerinde ve özellikle Kıbrıs sorununda siyasi itibarını kelimenin tam anlamıyla zedeleyen resmî nitelemelerden böyle koruyacağımı değerlendiriyorum. Miçotakis’in Kıbrıs’a ilgisizliğinden duyduğu hayal kırıklığı sözlerini güçlendirmek için: ‘Miçotakis Türk-Yunan ilişkilerinin iyileştirilmesi önerilerinden birinin, Kıbrıs’ı Doğu Akdeniz’den Avrupa’ya doğal gaz boru hattı inşasından bypass etmek ve boru hattının Türkiye’ye, oradan Yunanistan’a ve Avrupa’ya gitmesi olduğunu söyledi. Anastasiadis, rahatsız bir şekilde şunları söyledi: ‘Kendisine haritayı göstererek böyle bir şey neden Yunanistan’ı da bypass etmesin diye sordum. Bunun dışında, Kıbrıs’ın karasularından geçeceğine göre Kıbrıs Cumhuriyeti’nin deniz alanının kullanılması nedeniyle kira-tazminat isteme hakkı olduğunu söyledim. Miçotakis’in Türkiye’yle ilgili konularda bu kadar gerçekliğin dışında olması sarsıcı.’”

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29/03/2023 12:56