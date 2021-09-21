Anastasiadis’in net serveti 266 bin Euro

Para karşılığı verilen Altın Pasaport Skandalı ile adı anılan Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis net servetinin 266 bin Euro'ya ulaştığını, varlıkları ve gelir beyanına göre bankalardaki mevduatının da 115 bin Euro'yu bulduğunu açıkladı.

Cyprus Mail’de yer alan habere göre Güney Kıbrıs’ta milletvekillerinin ardından Rum Yönetimi Başkanı, bakanlar, diğer üst düzey devlet yetkilileri ve Meclis başkanının 2021 sermaye açıklamaları Pazartesi günü parlamentonun web sitesinde yayınlandı.

Anastasiadis’in, Mart 2018'e kıyasla 50 bin Euro servetinde artış gözlendi.

Anastasiadis, 1980'lerde satın alınan arsaların yanında iki dairenin değerinin 66.000 Euro olduğunu açıkladı. Anastasiadis'in 85 bin Euro değerinde arabaları ve bankalarda 115 bin Euro mevduatı bulunuyor.

Anastasiadis’in iki daireyi satın almak için banka kredisi kullandığı ve bankalara borcu olmadığı ifade edildi.

Anastasiadis’in, Hellenic Bank, Minerva Insurance, Agros Development Company, Woolworth, Apollon Football ve Apoel'de hisseleri bulunuyor.

Bu arada Araştırma, Yenilik ve Dijital Politika bakan Yardımcısı Kyriakos Kokkinos, biri şu anda 1 milyon Euro, ikincisi 500 bin Euro ve üçüncüsü 1.2 milyon Euro değerinde üç eve sahip olduğunu açıkladı

Ayrıca, biri 100.000 Euro’ya satın aldığı BMW 740LD ve 70 bin Euro'ya aldığı Audi Q5 olmak üzere dört araca sahip.

Banka mevduatı toplam 990 bin Euro olan Kokkinos ayrıca Karadağ'daki bir otelde 100 Euro değerinde hisse beyan etti.

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21/09/2021 12:22