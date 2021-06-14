Anastasiadis’in seçim sonrası faaliyetleri bugün başlıyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, genel seçim sonrası yeni kabineyi oluşturmak için faaliyetlerine bugün başlıyor.

Fileleftheros gazetesi, seçim öncesi cephelerin kapanıp yenilerinin açıldığını ve siyasi arenanın, önemli gelişmelerin yaşanacağı kritik bir haftaya girdiğini yazdı.

Gazete, kurulacak hükümetin öncelikle “Yarının Kıbrıs’ı” planına ilişkin 4,4 milyar Euro’luk paketle bağlantılı olacak reformların ileri götürülmesi için iş birliğini sağlaması gerektiğini kaydetti.

Anastasiadis’in bugün DİSİ Başkanı Averof Neofitu, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, ELAM Başkanı Hristos Hristu ve DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos ile görüşeceğini belirten gazete, yarın da EDEK Başkanı Marinos Sizopulos, DİPA Başkanı Marios Karoyan ve Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği Başkanı Haralambos Theopemptu ile görüşmeler yapacağını yazdı.

Öte yandan Haravgi gazetesi de, her ne kadar geniş tabanlı hükümet tartışılıyor olsa da, bunun kurumsal bir anlamı olmadığını ve Anastasiadis’in yetkilerinin, böyle bir oluşuma izin vermediğini yazdı.

Haberde, Siyasi Analist Hristoforos Hristoforu’nun konuyla ilgili görüşlerine yer verilerek, Güney Kıbrıs’taki başkanlık sistemiyle geniş tabanlı hükümetin birbiriyle uyumsuz olacağı ifade edildi.

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14/06/2021 11:51