Anastasiadis’in söyleşisi AKEL ile DİSİ’yi yeniden karşı karşıya getirdi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Fileleftheros’a verdiği ve kendisine yönelik yolsuzluk suçlamalarından şikâyet ettiği söyleşi AKEL ile DİSİ’yi yeniden karşı karşıya getirdi.

Haberi “Anastasiadis’in Şikâyeti Ateşler Yaktı” başlığıyla manşete çeken gazeteye göre AKEL, söyleşi üzerine yayımladığı açıklamada “fazla cüretkar” olmakla suçladığı Anastasiadis’in, Şubat ayındaki başkanlık seçimini Averof Neofitu veya Nikos Hristodulidis’in kazanması halinde “gölge yönetici” olacağı görüşünü ortaya koydu.

DİSİ ise AKEL’in söyleşiye, Anastasiadis’in “hükümet edecek kabiliyetleri olduğuna ikna edemezler” sözünü nedeniyle tepki gösterdiği görüşünü ortaya koyarak, Rum halkının AKEL’e gerekli cevabı Anastasiadis’i iki kez başkanlığa getirerek verdiğini kaydetti.

Rum Sözcü Marios Pelekanos ise “varlıklarını sürdürebilmek için, hükümet etme kabiliyetleri olduğuna ikna edemediklerinden, ellerindeki tek şey diğerlerini yerle bir etmektir” ifadesini kullandı.

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04/01/2023 11:28