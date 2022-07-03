Anastasiadis’in UNFICYP raporundan beklentileri

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart ile hafta içi yaptığı görüşmede, BM Barış Gücü (UNFICYP) raporunun yayınlanması öncesinde "net mesajlar" verdiği bildirildi.

Kathimerini gazetesinin elde ettiği bilgilere dayanarak aktardığı haberine göre Anastasiadis, raporun Türkiye’nin Güney Kıbrıs’a “kanalize ettiği” mültecilerle ilgili gerçek verileri yansıtması, Türkiye’nin Maraş’taki yeni “yasa dışı eylemlerini” olduğu gibi aktarması ve tahriklerle ihlallerden kaçınılmasına yönelik net ifadelerin içermesi gerektiğini vurguladı.

Habere göre Anastasiadis, Kıbrıs sorununun çözüm zeminine ve Kıbrıslı Türklerin içerisinde bulunduğu ekonomik duruma ilişkin gelişmelerin tarafsız şekilde kaydedilmesini talep etti.

Gazete, "elde ettiği bilgilere dayanarak", BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Kıbrıs’taki mülteci sorunuyla ilgili iki toplumlu bir idari mekanizma oluşturmaya çalıştığını ve böylelikle Türkiye’yi, "mülteci sorunuyla ilgili sorumlular listesinin dışında" tuttuğunu yazdı.

Haberde, raporun ön taslağında Türkiye’nin, Maraş’taki "yasadışı" olduğu ileri sürülen "eylemleri” konusuna yüzeysel yaklaşıldığı belirtilirken, bu gibi kabul edilemez ifadelerin raporun nihai şeklinde düzeltilmiş olmasının umulduğu kaydedildi.

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03/07/2022 11:30