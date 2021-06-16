Anastasiadis’in yoğun programı yeni kabinenin açıklanmasını geciktiriyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yoğun programının, en geç Cuma veya hafta sonuna açıklanması beklenen yeni kabinenin ilan edilmesini geciktireceği bildirildi.

Alithia gazetesi, Anastasiadis’in gelecek Salı günü, 24-25 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Avrupa Konseyi toplantısı için adadan ayrılacağını ve bu süre zarfında, Türkiye-AB ilişkilerinin de ele alınacağı bu toplantı için ön hazırlıklarını yapacağından dolayı, kabine için istişareler yapmak ve kabineyi kurmak için çok az zamanı olduğunu yazdı.

Gazete, Anastasiadis’in Avrupa Konseyi toplantısının akabinde Paris’e geçerek 30 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Kuşak Eşitliği Forumu’na katılacağını ve 3 ya da 4 Temmuz’da adaya döneceğini; yeni kabinenin de büyük olasılıkla 5 Temmuz’dan sonra açıklanacağını kaydetti.

Yeni kabinede yer alması en olası isimlerden birinin, AKEL’li eski Rum Meclis Başkanı Adamos Adamu olduğunu belirten gazete, Rum Sağlık Bakanı Konstandinos Yoannu’nun kabineden ayrılma isteğinin Anastasiadis tarafından kabul edilmiş gibi göründüğünü ve bu makama, Adamu’nun getirilebileceğini yazdı.

Gazete, bu gelişmenin AKEL’i memnun etmediğini ve Genel Sekreter Andros Kiprianu’nun Adamu’ya, bunca yıllık işbirliğinin ardından, DİSİ Hükümeti’nde bakan olarak yer alması halinde takdiri halka bırakacağını söylediğini belirtti.

Haberde, elde edilen bilgilere dayanılarak, AKEL’in Başkanlığı, Adamu’nun bakan olarak atanması halinde önemli yasa tasarılarını veto edeceğine dair uyardığı ifade edildi.

Gazete, ikinci en olası ismin de Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios olduğunu ve Kusios’un, Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı olarak atanabileceğini yazdı.

SİYASİ PARTİLER GENİŞ TABANLI HÜKÜMETE OLUMLU BAKMADI

Gazete, bir diğer haberinde ise Anastasiadis’in siyasi partilerle geniş tabanlı hükümet için yaptığı istişarelerde DİSİ dışında olumlu sonuç çıkmadığını yazdı.

Haberde AKEL, DİKO, ELAM, Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği, EDEK ve DİPA partilerinin başkanlarının Anastasiadis ile yaptıkları görüşmelerde, geniş tabanlı koalisyon konusunda olumsuz yanıtlarını Anastasiadis’e ilettikleri belirtildi.

ELAM YÜZÜNDEN KOMİTE BAŞKANLIKLARI İÇİN KAVGA

Öte yandan Fileleftheros gazetesi de, Meclis komitelerinden birinin başkanlığının Rum Ulusal Halk Cephesi ELAM’a verilmesi halinde, Meclis’in işleyişinin zora gireceğini yazdı.

Gazete, DİSİ ile AKEL arasında ELAM’a Meclis komitesi başkanlığı görevi verilmesi konusunda taktik oyunları yapıldığını ve DİSİ’nin ELAM’a bu görevin verilmesinin sorumluluğunu kabul etmemek için; AKEL’in de bu sorumluluğu DİSİ’ye yüklemek için uğraştığını kaydetti.

DİSİ’nin adayı olan Annita Dimitru’nun Meclis Başkanı seçilebilmesi için ELAM’ın adayı Hristos Hristu, adaylıktan çekilmişti.

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16/06/2021 12:35